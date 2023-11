Cane fiuta il tabacco, sequestrate 6 mila stecche di "Chesterfield" di contrabbando: un arresto

I finanzieri del comando provinciale hanno sequestrato 1,2 tonnellate di sigarette di contrabbando. I tabacchi lavorati esteri sono stati rinvenuti all’interno di un furgone, sottoposto a controllo in un parcheggio via Li Bassi, al Villaggio Santa Rosalia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel pomeriggio di giovedì scorso, nel corso di controlli anticontrabbando e anticontraffazione, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo notava, all’interno del parcheggio, una donna intenta a scaricare dei cartoni da un furgone che, alla vista dei militari cercava di allontanarsi repentinamente. I finanzieri, pertanto, insospettiti, procedevano a identificare il soggetto e a controllare il mezzo anche con l’ausilio delle del cane anticontrabbando "Arca", che segnalava la presenza di possibile materiale illecito.

La successiva accurata ispezione del furgone permetteva di rinvenire 6.000 stecche di sigarette di contrabbando riportanti il marchio “Chesterfield". Le sigarette, per un peso complessivo di 1.200 chilli, venivano prontamente sottoposte a sequestro, impedendone l’immissione sul mercato nero della città che avrebbe fruttato, al dettaglio, ricavi per circa 200.000 euro. La donna, di nazionalità italiana, è stata arrestata in flagranza di reato per il delitto di contrabbando e posta in custodia cautelare domiciliare, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal tribunale venerdì scorso.