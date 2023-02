Bloccati in mare con le sigarette di contrabbando: arrestati 3 corrieri palermitani

Maxi operazione della guardia di finanza sul litorale marsalese: il bilancio è di quattro tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate e tre corrieri palermitani arrestati. In azione i militari del comando provinciale di Palermo, insieme al reparto operativo aeronavale del capoluogo siciliano, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto ai traffici illeciti via mare. I tre arrestati sono Antonino Bartolotta Antonino, 54 anni, di Palermo; Massimiliano Galioto, 42 anni, di Bagheria; Salvatore Marino, 45 anni, anche lui di Palermo.

L'operazione - messa a segno negli scorsi giorni - è scattata quando i finanzieri hanno notato la partenza di un’imbarcazione da diporto dalle acque trapanesi, che prendeva il largo ad un orario anomalo per la tipologia di natante. "Sono stati subito attivati i reparti aeronavali schierati nell’area con vedette in forza alla stazione navale di Palermo e alle sezioni operative navali di Trapani e Mazara del Vallo - dicono dalla guardia di finanza - che, poche ore più tardi, hanno individuato la stessa imbarcazione mentre faceva rientro a forte velocità verso la costa, seguendo una rotta compatibile con quella segnalata dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo e oggetto di particolare vigilanza, in quanto già utilizzata in altre occasioni per simili attività di contrabbando".

E' stato così intimato l’alt all'imbarcazione, che ha cercato di attuare, senza successo, manovre per sfuggire ai controlli. Una volta arrivati al porto di Mazara del Vallo sono scattati i controlli. All'interno dell'imbarcazione sono state rinvenute 4 tonnellate di sigarette di contrabbando, di marca “Pine Blue”, “Oris” e “Time” che, da precedenti esperienze investigative, sono tipicamente oggetto di illecita importazione dal Nord-Africa. La merce illecita, destinata a rifornire il mercato siciliano, avrebbe fruttato, al dettaglio, introiti per oltre 600 mila euro.

I tre membri dell’equipaggio sono stati portati in carcere a Trapani. L'arresto è stato poi convalidato.