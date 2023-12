Escalation di furti e rapine in zona Stazione, organizzata una fiaccolata per chiedere più sicurezza

"Si fermi al più presto questa escalation di violenza e di paura, servono presidi fissi". Lo dice a gran voce Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione. Che insieme a residenti e associazioni, col supporto della parrocchia di Sant'Antonino, ha organizzato una fiaccolata per il prossimo 21 dicembre. Il corteo partirà alle ore 21 da via Torino e arriverò davanti alla chiesa di Sant'Antonino.

"Alla luce dei fatti avvenuti nel corso dell'ultimo mese - spiega uno dei promotori, il titolare del bar Gran Cafè Torino - ovvero 4 incursioni notturne con scasso e furto, chiediamo di essere ascoltati da chi di competenza. Con questa fiaccolata vogliamo sensibilizzare le istituzioni sul tema della vivibilità e sicurezza del quartiere. Quest'ultima richiede inevitabilmente la presenza delle forze dell'ordine nel quartiere per garantire il quieto vivere".

"Continuo a ricevere lamentele e segnalazione da parte dei residenti del centro storico - dice invece Nicolao - esattamente come quelle che ricevevo prima del corteo del 12 giugno che gridava più sicurezza e legalità per Palermo. Ma nessuna risposta di audizione è arrivata dalla Prefettura. E nel frattempo continuiamo ad assistere all'aumento di ogni genere di reato, negli ultimi giorni registriamo la reiterazione di diversi furti in via Trieste, via Pavia via Manzoni via santa Rosalia, via Maqueda alta, vicolo Gaffi. Nella zona della stazione hanno paura anche i turisti. Con questa fiaccolata vogliamo proprio sensibilizzare gli organi preposti alla sicurezza".