Raffica di furti e rapine in zona Stazione: raccolte 500 firme per la sicurezza

In un mese piu che raddoppiate le persone che chiedono più sicurezza. Sono state circa 500 firme raccolte ieri, sotto il gazebo per la sicurezza. A preoccupare è l'escalation di furti e rapine in zona Stazione. "Dopo la fiaccolata del mese scorso preceduto dal corteo del 12 giugno che ha visto una partecipazione di circa 300 persone e che ha registrato una serie di proposte provenienti dalla chiesa, dai cittadini, dai commercianti e dalle istituzioni - dice Antonio Nicolao - si è sviluppato un esposto e ieri è stato firmato da 500 persone".

I punti da sottoporre al prefetto, al questore e al sindaco, vertono sulla sicurezza, la cultura, il decoro e l'illuminazione. L'assemblea del comitato spontaneo Uniti per il quartiere aveva deciso di organizzare proprio una raccolta firme dinnanzi la chiesa Sant' Antonino di Padova per ratificare quanto ascoltato in chiesa la sera del 21 dicembre. "L'iniziativa è stata coadiuvata da frate Gaetano Morreale, Maria Teresa Macchiarella, Rosalia Spinnato, Ferdinando Caruso, Maria Badami e Natale Ferla - conclude Nicolao -. Adesso programmeremo la trasmissione delle firme".