Sicurezza sul lavoro, Scancarello-Danese (Panormedil-Cassa edile): "La prevenzione comincia nelle scuole"

Prosegue il ciclo di incontri promosso e organizzato dalla Panormedil Cpt, in collaborazione con Formedil, in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, che oggi ha fatto tappa nella scuola Gramsci di Palermo per sensibilizzare sull'importanza della cultura della prevenzione e della formazione come strumento di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Oggi i ragazzi hanno ascoltato la testimonianza diretta di un lavoratore, che ha subito un infortunio sul lavoro, e hanno partecipato all’iniziativa "Gioca e Colora" il casco della sicurezza, dice i ragazzi hanno lasciato dei messaggi da destinare poi ai lavoratori edili . "Siamo soddisfatti e orgogliosi- spiegano il presidente della Panornedil, Gaetano Scancarello e Francesco Danese, componende della Cassa edile- perché abbiamo registrato tanta partecipazione e interesse da parte dei ragazzi e questo ci fa sperare e ci dà la fiducia per continuare a infondere il seme della prevenzione che si realizza facendo maturare proprio nei giovani la consapevolezza che solo formandosi e rispettando le regole si può difendere e tutelare il valore più sacro, ovvero quella della propria vita". Domani si concluderà la tre giorni di incontri con i ragazzi dell’istituto comprensivo Sciascia.