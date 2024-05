Sicurezza sul lavoro, Panormedil Cpt inaugura mostra di 30 scatti del fotografo Gerbasi che farà tappa in tutta la Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sensibilizzare i lavoratori e le imprese sull’importanza della sicurezza nei cantieri attraverso trenta scatti fotografici firmati dal Giuseppe Gerbasi che raccontano la routine quotidiana del lavoro nei cantieri. E’ questo l’obiettivo della mostra promossa da Panormedil Cpt, inaugurata alla Fiera del Restauro di Ferrara, che farà tappa negli 82 comuni della Sicilia. “Abbiamo scelto di raccontare la sicurezza sul lavoro -spiegano il presidente Gaetano Scancarello e il vicepresidente Pasquale De Vardo- attraverso un racconto che non fosse meramente didascalico e che non si focalizzasse sugli aspetti macabri delle morti bianche ma piuttosto che cogliesse l'armonia dei gesti nello spazio trasformando così ogni immagine in un'opera d'arte che celebra il lavoro “ “Ho provato a raccontare delle storie uniche ed autentiche -chiosa il fotografo Gerbasi- che comunicassero emozioni e poesia in una narrazione visiva ricca di significato all’interno dei luoghi stessi che, con la loro bellezza aspra e rude, fungono da cornice per le esperienze vissute sul cantiere”.