Sicurezza sul lavoro, Cisl: "E' emergenza nazionale"

“La sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale, ogni giorno si contano feriti in tutto il Paese e ultimamente anche morti, spesso giovani. Nel nostro territorio la situazione appare drammatica e si tratta solo dei dati noti che non comprendono tutte le forme di lavoro in nero. Non ci stancheremo mai di dirlo, quanto siano importanti la prevenzione e il controllo, la centralità del ruolo degli Rls e quanto sia ormai prioritario lavorare ad una sinergia che deve essere rafforzata fra tutti gli attori chiamati in causa sul tema sulla sicurezza. Tutto per garantire che chi esce da casa per andare a lavorare faccia ritorno la sera”. Ad affermarlo durante la presentazione della Settimana della sicurezza e la salute sul lavoro che si è aperta oggi a Palermo, è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana.

"Riteniamo che quella del comitato provinciale Inail e Comune di Palermo - dice La Piana - sia una iniziativa molto importante perché proprio dalla formazione dei giovani, dalla educazione alla prevenzione, che parte il cambiamento. La cultura della sicurezza deve essere al centro del comportamento dei lavoratori e dell’azienda e priorità assoluta di chi è chiamato a controllare. Ed è fondamentale il lavoro che sta portando avanti la Prefettura di Palermo in termini di sensibilizzazione e di fatti concreti sul tema”.