Sicurezza stradale a Palermo, anche via Giusti nel nuovo piano di manutenzione strade e marciapiedi

Ieri mattina presso la sede istituzionale di Palazzo Palagonia, in compagnia del consigliere della Ottava Circoscrizione di Palermo Emanuele Marino che ha presentato in circoscrizione una richiesta di rifacimento del marciapiede e della pista ciclabile di via giusti con richiesta di dissuasori, delibera approvata all’unanimità, e del Dr Renato Castagnetta residente in Via Giusti, ho incontrato il Sindaco di Palermo Prof Roberto Lagalla Roberto Lagalla , insieme agli Assessori Maurizio Carta e Dario Falzone, purtroppo l’Assessore Totò Orlando, anche lui invitato all’incontro dal Sindaco, non ha potuto partecipare e non ha delegato nessuno. E questo mi dispiace, spero di avere future occasioni per parlare con lui. Argomento della riunione è stato parlare di sicurezza stradale, piste ciclabili e manutenzione marciapiedi e strade di Palermo, con particolare riferimento alla Via Giusti, soprattutto la parte alta, quella che da via Leopardi porta in via Sciuti, perennemente invasa da macchina in divieto di sosta sopra la pista ciclabile che hanno distrutto, con costante inciviltà, la pista ciclabile e il marciapiedi adiacenti, ormai i detriti sono per strada, cui si aggiunge il dissesto procurato dalle radici degli alberi.

Una situazione più volte segnalata, che causa ogni giorno pedoni e ciclisti di ogni età, che cadono e si fanno male, e le persone disabili in carrozzina o persone con il passeggino sono costretti a camminare per la via. E non basta l'intervento della Polizia Municipale Palermo a cui va il mio ringraziamento, sono pochi, sottodimensionati ma fanno il possibile, che viene a sanzionare gli incivili, perchè dopo poco gli incivili ritornano a posteggiare in divieto sopra la pista ciclabile Aggiungo anche il problema della poca attenzione della Rap alla pulizia delle strade, dei cestini e al ritiro della spazzatura, un particolare che aggiunge criticità ad una situazione già insostenibile. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, io ho ribadito che il mio impegno sulla sicurezza stradale è una mission che mi marchia la pelle da quando sono diventata una vittima della strada miracolosamente sopravvissuta ad un incidente stradale mortale che ha rubato alla vita mio marito distruggendo la mia famiglia appena formata e lasciando me piena di cicatrici e postumi. Un impegno di vita scolpito nel cuore.

Ho precisato che la sicurezza stradale parte sia dalle responsabilità dei cittadini che devono rispettare il codice della strada, sia dalla presa di responsabilità e coscienza delle Istituzioni che devono garantire un corretto presidio e manutenzione delle strade. Il Sindaco e gli Assessori Carta e Falzone mi hanno relazionato sul piano di manutenzione delle strade e marciapiedi a Palermo appena partito, un piano di rifacimento delle strade, marciapiedi e piste ciclabili che è appena cominciato e che troverà nuovi fondi entro fine luglio, e con queste risorse potranno risanare molte strade, e hanno preso l’impegno con me di approvare i fondi per gestire anche questo piccolo gioiello cittadino che è la via Giusti, realizzando un marciapiede rialzato, anziché installare i paletti dissuasori, considerati gli elevati costi di questi ultimi. L’idea verrà presentata con discussione ad hoc in un prossimo consiglio comunale, per completare i lavori di risanamento entro il mese di dicembre di quest’anno. Nello specifico sono i nuovi fondi per il rifacimento dei marciapiedi, da aggiungere ai 4,9 milioni di euro già stanziati, relativi ad altre vie della città (Monti Iblei, Tommaso Natale ecc.).

Entro il 31 dicembre 2024, peraltro, queste somme dovranno essere necessariamente spese. Ho ringraziato e ho chiesto fatti, e non sono promesse, ribadendo, che io non mollo e sarò a presidio che l’impegno preso sia concretamente rispettato. Non abbiamo fatto la foto ma abbiamo suggellato l’impegno con una stretta di mano, che per me vale più di un contratto notarile. Grazie per l’incontro e per il clima di collaborazione che si è creato. Come amo dire sui temi sociali si lavora insieme per il bene della città e per dare luce e credibilità alle istituzioni. Seguiranno aggiornamenti.

