Sicurezza sul lavoro, Virzì: "Morti bianche in sicilia, un'ecatombe"

"In Sicilia è un'ecatombe con le morti bianche, 400 in 5 anni l'alto numero degli incidenti. Nei cantieri edili il 10% delle vittime. Sicurezza quasi inesistente”. Lo fermma Filippo Virzì, già componente del comitato consultivo provinciale Inail di Palermo. "Secondo l’Inail, tra il 2019 e il 2023 nell’isola sono stati 406 i morti sul lavoro, uno ogni 4 giorni. E' un numero pesante, che pone la Sicilia all’ottavo posto in Italia. Moltissimi di questi lavoratori che perdono la vita ogni giorno - aggiunge - lo fanno nei cantieri edili. Le maestranze che esercitano l’attività edile in Sicilia sono spesso lavoratori in nero, non dispongono del contratto collettivo nazionale corrispondente e non sono tenute a frequentare i corsi di formazione obbligatori previsti per gli edili".