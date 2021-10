Sicurezza sul lavoro, domani presidio degli operai edili in piazza Ruggero Settimo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà domani, giovedì 28 ottobre, a piazza Ruggero Settimo, a Palermo, un presidio degli edili di Fillea, Filca, Feneal in occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Dalle 9, accanto al gazebo allestito accanto al teatro Politeama, sarà distribuito materiale informativo sulle misure di sicurezza da rispettare nei luoghi di lavoro e sarà anche l'occasione per lanciare la manifestazione nazionale unitaria del 13 novembre a Roma. Al termine del presidio, una rappresentanza di lavoratori edili si recherà a Palazzo delle Aquile per incontrare il Consiglio comunale.

Nel 2021, fino al mese di ottobre, secondo i dati del comitato consultivo Inail, in Italia ci sono stati 767 infortuni mortali, di cui 33 in Sicilia e nove a Palermo. "Il settore delle costruzioni è quello maggiormente colpito: si registra in Italia una vittima ogni 48 ore - affermano il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo, il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese e il segretario generale Feneal Uil Messina Palermo Pasquale De Vardo - Prevenzione, formazione e sicurezza devono essere considerati costi necessari sui quali non si può risparmiare. Saremo anche noi a Roma per chiedere al governo di passare dalle parole ai fatti e di adottare le misure individuate tra le quali l'immediata sospensione dell'impresa che non osserva le norme sulla sicurezza, l'assunzione di ulteriori ispettori e tecnici della prevenzione, una campagna straordinaria di formazione e informazione anche con il coinvolgimento delle Regioni e l'istituzione della Banca dati Unica degli infortuni, per premiare le imprese più serie e virtuose e sanzionare chi è stato condannato per infortuni sul lavoro".