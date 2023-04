Sicurezza sul lavoro, Scancarello-Ceraulo (Panormedil): "Potenzieremo le iniziative formative nelle scuole"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Abbiamo deciso di potenziare e proseguire il ciclo di incontri nelle scuole di Palermo dopo la confortante e positiva risposta che abbiamo registrato tra i ragazzi, che abbiamo incontrato in questa tre giorni. Presto organizzeremo anche una mostra con i caschetti che sono stati vergati dai ragazzi con pensieri speciali sul tema della sicurezza sul lavoro, che esporremo nella sede di Panormedil e che sarà fruibile per i lavoratori che verranno a formarsi nella nostra scuola".

Lo hanno detto, in una nota congiunta, il presidente della Panormedil, Gaetano Scancarello e il componente del consiglio dell'ente di formazione, Piero Ceraulo, a conclusione del ciclo di incontri promosso e organizzato dalla Panormedil Cpt, in collaborazione con Formedil, in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, che oggi ha fatto tappa nell’istituto comprensivo Sciascia per sensibilizzare sull'importanza della cultura della prevenzione e della formazione come strumento di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.