"Sicily we can, il metaverso e i nuovi paradigmi della realtà", tornano i webinar gratuiti del club dirigenti marketing

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torna l’appuntamento con i webinar gratuiti organizzati dal Club Dirigenti Marketing, associazione no-profit creata nel 1985 in Sicilia ad opera di manager professionisti del marketing e della comunicazione con lo scopo di divulgarne la cultura. Titolo del webinar, in programma il 18 febbraio alle 17.00, è “Sicily We Can – Metaverso, l’impresa fluida e i nuovi paradigmi della realtà”. Tema centrale dell’incontro virtuale sarà l’esperienza sul campo della comunicazione e del marketing di top manager e big player siciliani. Un’opportunità per scoprire i nuovi driver dell’innovazione, best pratices e strategie adottate dalle realtà d’eccellenza divenute performanti e competitive sul mercato globale. Il webinar vedrà il coinvolgimento di diversi imprenditori, tra cui Antonino Salerno - Presidente del Club Dirigenti Marketing, Danilo Costa - Founder e Ceo di Coderblock.com, Giovanni Alessi - Ceo e amministratore delegato di Movingup, Marco Ventura - Ceo Cmp consulting e vice presidente Club Dirigenti Marketing, Salvatore Limuti - Founder e Direttore del Centro Studi Club Dirigenti Marketing e presidente del Premio Agorà, infine Giuseppe Urso, Ceo della Urso P&M e membro del C.D.M. Il webinar è gratuito. Per partecipare occorre iscriversi e compilare il form accedendo al link https://www.clubdirigentimarketing.org/webinar-18-febbraio-2022/.