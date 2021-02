VIDEO | San Valentino in zona gialla e ristoranti aperti la sera? "Giusto", "No, è una follia"

In vista della decisione da parte del governo, siamo stati in giro per il centro per capire cosa pensano i palermitani della proposta del presidente Musumeci per la festa degli innamorati. Pareri contrastanti tra passanti e ristoratori: "Se ci sono i negozi aperti, perché non aprire i ristoranti?", "Totale follia, accadrà il peggio"