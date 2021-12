La Sicilia da lunedì sarà gialla, Orlando: "Continuando così finiremo in zona rossa"

La Sicilia, insieme a Lazio, Lombardia e Piemonte, da lunedì 3 gennaio, passeranno in zona gialla. Il cambio di colore per rischio Covid sarà contenuto in un'ordinanza del ministero della Salute in arrivo, secondo quanto si apprende. Le 4 regioni fanno salire a 11 il totale delle regioni e province autonome in fascia gialla.

"Accade ciò che era prevedibile - ha detto il sindaco Leoluca Orlando intervenuto pochi minuti fa in diretta su Radio In -. L'ingresso a partire da lunedì prossimo della Sicilia in zona gialla non è un inasprimento particolarmente significativo ma se non comprendiamo tutti il pericolo a cui andiamo incontro, presto la Sicilia sarà zona rossa".

"Per questo - ha aggiunto Orlando - torno a sollecitare il governo affinché renda obbligatoria la vaccinazione. I messaggi incoraggianti e allarmanti che ormai si alternano da mesi non servono ad alimentare la fiducia dei cittadini e neanche alla ripresa delle attività economiche. Dobbiamo uscire fuori da questa condizione emergenziale e per farlo l'unica strada è rendere obbligatorio il vaccino".