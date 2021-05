In Sicilia è record di vaccini, stop agli open day per Pfizer e Moderna 

Così ha deciso l'assessorato regionale della Salute per mettere in sicurezza i richiami programmati per la prossima settimana. Possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca e Johnson&Johnson. Otre 52 mila le dosi somministrate ieri

Record di vaccini anti Covid ieri in Sicilia e la Regione stoppa, da domani, gli open day per Pfizer e Moderna. Sono state oltre 52 mila le dosi somministrate in tutta l'Isola, quasi 100 mila negli ultimi due giorni.

"Una risposta straordinaria di adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, che però - spiegano dalla Regione - impone di ottimizzare la pianificazione dell'utilizzo delle dosi". Da qui la decisione dell'assessorato alla Salute di sospendere l'open day per queste due tipologie di vaccini, per mettere in sicurezza i richiami programmati per la prossima settimana.

Sarà possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca e Johnson&Johnson.