"La Sicilia diventi regione produttrice di canapa per lenire le sofferenze dei nostri malati"

Si è appena conclusa la maratona oratoria organizzata dal comitato Esistono i diritti avente in oggetto formazione, coltivazione e distribuzione di canapa a scopo terapeutico. "Il gruppo di lavoro composto dal presidente del comitato Esistono i diritti, Gaetano D’Amico, Annalinda Cordaro, Eleonora Gazziano, Alberto Mangano, Marco Traina e Antonio Martorana in collaborazione con l'onorevole Valentina Chinnici e con Monica Sapio e col presidente provinciale dell’ordine dei medici Toti Amato - si legge in una nota - dopo aver ascoltato attentamente tutti gli illustri interventi che si sono susseguiti, hanno determinato il rilancio della battaglia politica 'Coltiviamo il diritto di cura' partendo proprio dall’Assemblea regionale siciliana, per rendere la Sicilia una regione produttrice di canapa utile a lenire le sofferenze dei nostri malati".