Caro voli, Giambona: "Ipotesi voucher di Schifani solo propaganda"

"La proposta contro il caro voli del Presidente Schifani è solo pura propaganda." Così dichiara il Deputato Regionale Dem Giambona. "La situazione così trattata non risolverebbe il reale problema dei siciliani che vogliono rientrare a casa, anche perché l'amministrazione regionale non è capace di conoscere le vere cifre dei biglietti venduti in prima, seconda o terza fascia di prezzo. Non avendo tali dati è impensabile costituire un voucher su questa base. È assurdo che un volo Palermo-Roma o Palermo-Milano costi quanto un intercontinentale. E in tal senso non viene minimamente presa in considerazione nella proposta di Schifani, il punto relativo al turismo, poiché tale proposta non considera minimamente i siciliani che vogliono farsi una vacanza fuori dalla Sicilia, o gli stranieri che vogliono portare indotto qui, rendendo ancora più isolata la nostra isola. Tutto questo - conclude Giambona - conferma ancora una volta l'inadeguatezza a governare del Presidente Schifani".