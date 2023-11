In Sicilia ci sono 58 pronto soccorso: "Sono troppi perché mancano i medici e gli infermieri"

In Sicilia "ci sono 58 pronto soccorso, tra dipartimenti di emergenza di primo e secondo livello. Tanti, troppi perché mancano i medici e gli infermieri". Così all'Adnkronos Salute Giovanni Noto, presidente della Simeu Sicilia (Società italiana di medicina emergenza-urgenza), oggi a Roma a margine dell'evento 'Accademia dei direttori Simeu 2023'.

"Sono troppi - ha aggiunto - soprattutto di fronte ad un aumento degli accessi dei fragili e di chi ha più patologie. Ma soprattutto se devono essere ricoverati e non c'è posto negli ospedali e spesso nel Dea c'è un solo medico per turno. Se si deve fare una consulenza su un paziente, i tempi si allungano. Allora occorre rivedere la rete e chiudere alcuni pronto soccorso. Ci sono zone dove esistono tre strutture nell'arco di 20 chilometri, ecco in queste situazioni basta un pronto soccorso e magari due ospedali".