In Sicilia non piove più, tutti i dati di un autunno secco e quel lago palermitano praticamente svuotato

In Sicilia non piove più, una situazione evidente per chi vive nell'Isola che diventa però impressionante se si vanno a guardare foto e dati passati in rassegna dall'analisi di Alessandro Conigliaro, meteorologo di 3bmeteo.com, sulla grave siccità che ha messo in crisi dal punto di vista idrico la regione. Un quadro allarmante che ha spinto il presidente della Regione Renato Schifani a dichiarare lo stato di calamità e costretto l'Amap a ridurre la pressione idrica a Palermo e in provincia.

Autunno secco e il lago Fanaco in sofferenza

"Ormai da diversi mesi l'Isola - si legge nell'articolo di 3bmeteo.com - sta sperimentando condizioni particolarmente siccitose: dopo infatti un autunno particolarmente avaro di piogge, l'inverno sta proseguendo sullo stesso trend. Crisi idrica dunque grave per la Sicilia, fatto ancora più preoccupante se si considera che siamo alle porte del semestre caldo: bisognerà sperare in una primavera piovosa. Gran parte degli invasi sono in condizioni piuttosto critiche mentre il lago di Fanaco (in provincia di Palermo) è in grande sofferenza".

La Sicilia nel 2023 e nel 2024, la foto emblematica

C'è un'immagine satellitare che mette in risalto la copertura vegetativa della Sicilia, confrontando due istanti temporali a distanza di un anno solare l'uno dall'altra. Il raffronto è impressionante. L'immagine è stata acquisita dal satellite Sentinel-2 in orbita polare sulla terra lanciato dall'Esa, agenzia spaziale europea, col progetto Copernicus Sentinel-2 che mira a monitorare lo stato vegetativo della superficie emersa del pianeta e fornire supporto al fine di mitigare eventuali disastri naturali. La foto satellitare ritrae l'Isola durante il passaggio del satellite il 2 gennaio del 2023 e 2024. I due scatti a confronto mettono in risalto una prevalenza di macchie di colorazione brune o gialle (foto in basso) rappresentative della mancanza di vegetazione o di uno scarso stato di salute della flora sicula. Le ondate di calore della scorsa estate e il perdurare dell'assenza delle piogge e quindi del deficit idrico nel trimestre autunnale, sono il risultato della grave siccità che sta colpendo la Sicilia. Proprio secondo l'European drought observatory (Edo) il 45% dell'Isola è in condizioni di allerta siccità.

Uno degli autunni più secchi degli ultimi 100 anni

Secondo uno studio del Sias, servizio informativo agrometeorologico siciliano, proprio i mesi tra settembre e dicembre 2023 hanno mostrato una straordinaria anomalia pluviometrica negativa, con un quantitativo medio pluviometrico regionale di appena 150 millimetri nel secondo semestre dell'anno. Proprio ottobre è stato il mese più secco del periodo, con anomalie medie di precipitazioni fino a -95% rispetto alla serie storica dal 2002-2022. Dicembre è il quarto mese consecutivo per deficit idrico facendo registrare valori medi di accumuli pluviometrici talvolta più gravi del periodo degli anni 70'- 80', di fatto stabilendo uno dei semestri più siccitosi dal 1921 (figura sotto). Nonostante il consistente apporto pluviometrico caduto tra aprile, maggio e giugno scorso, il deficit annuale si è concluso con un'importante anomalia negativa pluviometrica.