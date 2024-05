VIDEO | Siccità, il grido di aiuto di agricoltori e allevatori: "Così resteremo tutti senza cibo"

In migliaia sono scesi in strada, venuti da ogni parte della Sicilia, per chiedere sostegno immediato alla Regione. Un serpentone giallo, guidato da Coldiretti, che da piazza Marina si è mosso fino a Palazzo d'Orleans. "Mangimi alle stelle, bollette che non si possono pagare. Stiamo macellando anni di lavoro e presto saremo costretti a chiudere"