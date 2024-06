La siccità in Sicilia mette in ginocchio pure i centri dialisi: "Senz'acqua a rischio centinaia di pazienti"

"A rischio la salute di centinaia di pazienti in dialisi in Sicilia". A lanciare l'allarme è l'associazione Dialisi Sicilia davanti alle conseguenze derivanti dall'emergenza idrica nell'Isola.

"Sono tutte cadute nel vuoto finora le richieste ufficiali trasmesse all’assessorato regionale alla Salute, già a partire dal mese di febbraio, per istituire un tavolo di crisi con lo scopo di concordare un piano di emergenza contro la carenza di acqua - afferma l'associazione -. Adesso, con l'aumento delle temperature che porterà all'aggravamento del fenomeno della siccità, è probabile un ulteriore stretta sull'erogazione idrica in molti Comuni dove il razionamento è partito già da diversi mesi, come nell’Agrigentino, nel Nisseno, nel Trapanese e nella provincia di Palermo".

Molti centri di dialisi sono stati costretti a comprare l’acqua a proprie spese, "con costi esorbitanti pur di non abbandonare i pazienti in cura". Per ogni paziente, spiega l'associazione, il fabbisogno è di 1.500 litri d’acqua a prestazione, mediamente per un centro di 40 pazienti occorrono 30 mila litri di acqua.

"Per le prestazioni dialitiche salvavita l'acqua è fondamentale, stiamo facendo sforzi immani - sottolineano il presidente e il vice presidente dell'associazione Dialisi Sicilia, Giuseppe Verde e Livio Marrocco -. Purtroppo le istituzioni non ci danno ascolto. La situazione è davvero grave. Ad Alcamo l'acqua viene erogata ogni quattro giorni, critica la situazione anche a Lercara Friddi, Adrano, Lentini, Sciacca e Ribera. Sono circa 3mila i pazienti in dialisi in Sicilia". L'Associazione rinnova l'appello alla Regione e alle prefetture: "Bisogna agire in fretta, la vita dei pazienti è in pericolo".