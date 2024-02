Siccità, l'appello della Coldiretti: "No alla guerra dell'acqua fra campagne e città"

"Poche le piogge negli ultimi giorni e non migliora la situazione delle campagne siciliane, dove la mancanza d’acqua e le tante problematiche che sta vivendo l'agricoltura continuano ad essere centro d’interesse per riunioni convocate da politici vari in cui sono pochi i veri agricoltori che partecipano". Lo afferma Coldiretti Sicilia con riferimento al pericolo che la bassa disponibilità delle risorse idriche per irrigare diventi l’ennesima battaglia tra campagna e città, che "rappresenta l’esempio più eclatante di quanto si sia fatto poco per il miglioramento delle infrastrutture".

"Mentre da 30 anni si attende la riforma dei consorzi di Bonifica - aggiunge Coldiretti Sicilia - si profila l’ennesima emergenza coordinata da commissari che pensano di attuare un impossibile ridimensionamento della distribuzione che produrrebbero esagerati disagi che acuiranno i già gravissimi problemi. Alla vigilia delle elezioni europee - conclude Coldiretti Sicilia - si assiste alla discesa in campo di tutti per convogliare un consenso proprio nel settore agricolo senza una reale prospettiva di crescita e senza ancora l’istituzione di un tavolo politico che è l’unico che possa determinare scelte economiche da destinare all’agricoltura".