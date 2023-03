"Siamo esercito", a Palermo la prima assemblea sindacale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche nel capoluogo della regione Sicilia, si è svolta il 28 febbraio la prima assemblea sindacale del "Siamo esercito" (prima associazione professionale a carattere sindacale dell’esercito iscritta all’albo ministeriale). Siamo molto soddisfatti della presenza di colleghi e colleghe al nostro tour, che evidenzia la partecipazione attiva alla volontà di tutela dei diritti di tutti i militari, Uomini e Donne dell’Esercito, che i nostri delegati in loco hanno più volte enfatizzato e sottolineato. La riunione è stata condotta dal Segretario locale, nonché membro dell’ufficio legale del SIAMO Esercito, Francesco D’Ambra, dal vicesegretario alle Regioni Sicilia e Calabria, Marilina Capano, il Responsabile Dipartimento Graduati, Cinzia Naro, e il membro del Collegio Amministrativo Regionale, Salvatore Sparicio.

E’ un’ulteriore tappa del Tour partito da Messina e iniziato lo scorso ottobre 2022 dalla Segreteria Regionale Sicilia e Calabria del Siamo, che persegue il fine di divulgare e fare conoscere, tra le altre cose, anche l’importanza della legge n. 46 del 2022, che ha sancito la nascita delle associazioni militari professionali a carattere sindacale. Ringraziamo tra i presenti in particolare: l’Assessore alla Cultura per il Comune di Palermo, Giampiero Cannella, ex Deputato e membro della Commissione Difesa nella XVI legislatura. In rappresentanza del Sindaco ha dato pieno appoggio a eventuali progetti futuri ed ha mostrato particolare interesse alla materia sindacale in ambito militare. Ha definito il momento storico come un importante successo all’interno dell’ambiente militare e per il quale reputa una doverosa e necessaria attenzione delle istituzioni.

L’Onorevole Mario Giambona, deputato dell’Assemblea Regionale Sicilia, il quale, oltre ad avere trascorsi nella militanza sindacale e quindi particolarmente sensibile alla tutela dei lavoratori, ha posto le basi per una futura collaborazione al fine di migliorare la qualità di vita all’interno dell’ambiente militare. L'avvocato Claudio Fatta, dello Studio legale convenzionato con il Siamo Esercito, specializzato in diritto penale militare, che ha illustrato la materia in maniera chiara ed esaustiva, sottolineando, anche in base alla propria esperienza, come purtroppo legge n.46/2022 abbia ancora diverse lacune che con il tempo dovranno essere assolutamente colmate. Sulla base di questi importanti successi ottenuti in sede di assemblee sindacali, invitiamo tutti i colleghi e tutte le colleghe che credono nel progetto a partecipare sempre attivamente alla vita del Sindacato e ad operare quotidianamente scelte concrete (“Iscriversi e fare iscrivere al Siamo Esercito”) che possano dare forza rappresentativa a chi da anni ormai lotta a beneficio dei diritti di tutti noi militari. La Segreteria tornerà presto a Palermo per gli appuntamenti con le Assemblee all’interno di tutte le caserme della città. Prossime tappe: Catania, Catanzaro, Castrovillari, Trapani.