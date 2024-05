L'educazione si impara "Strada facendo", visite e racconti per la legalità e l'ambiente

Educare e insegnare "Strada facendo" Si chiama così il progetto organizzato dal Distretto 36, l'ente gestore della Cooperativa nuova generazione, in cui sono state coinvolte decine di bambini e giovani di età compresa tra i 9 e i 15 anni residenti a Misilmeri, Bolognetta, Marineo, Godrano, Cefalà Diana, Mezzojuso, Villafrati, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Baucina e Ventimiglia. Al centro dell’evento i temi della legalità e dell'ambiente.

La legalità riguarda il rispetto delle leggi, è stato spiegato ai bambini, delle regole e dei valori etici che regolano la convivenza civile. La lotta alla criminalità, alla corruzione, all'illegalità è un dovere di tutti i cittadini. I più piccoli hanno avuto la possibilità di conoscere vari personaggi che hanno lottato contro la mafia attraverso immagini, video, documentari, cartoni animati, libri, citazioni, canzoni, coreografie e visite museali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tutela dell'ambiente, hanno appreso i giovani, è una questione sempre più esigente ed "è nostro dovere - hanno spiegato gli organizzatori - agire con responsabilità per proteggere e preservare l'ambiente in cui viviamo adottando comportamenti sostenibili e rispettosi per la natura. Legalità e ambiente sono interconnessi. Rispettare le leggi ambientali significa contribuire anche al benessere della società nel suo complesso".

Per tale motivo gli organizzatori hanno portato i bambini a Corleone, al Centro internazionale di documentazione sulla mafia e del movimento antimafia, e alle cascate delle due Rocche. La seconda tappa è stata a Cinisi, nella sede dell’associazione Casa Memoria di Peppino e Felicia Impastato, prima di spostarsi verso la spiaggia di Capaci dove I bambini, muniti di guanti e sacchi grazie all’associazione Liber-ambiente, hanno ripulito l'area dai rifiuti.

Le ultime visite hanno riguardato, a Palermo, la Casa museo del Beato Pino Puglisi a Brancaccio, l’Orto Botanico e il Foro Italico che è stato utilizzato come spazio per le attività ludico-ricreative. Agli eventi hanno partecipato anche Giovanni Paparcuri, l'autista del magistrato ucciso nel 1983 Rocco Chinnici, e il cabarettista Ivan Fiore.