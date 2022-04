Lezioni di musica con gli Shakalab, studenti del Ferrara a scuola di reggae

Giovedì 7 aprile gli Shakalab, quintetto tra i più importanti nel panorama del reggae siciliano, farà scuola di musica agli alunni del liceo linguistico e socioeconomico del Ferrara. Dalle 10:30 i musicisti Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo invaderanno con le loro sonorità l’aula magna dell’istituto, che rischia di trasformarsi in una pista da ballo.

Gli Shakalab, protagonisti di numerosi live in giro per l'Italia e di significative partecipazioni tv, questa volta coinvolgeranno gli studenti in un dibattito su diversi temi legati alla musica. La presenza degli Shakalab si lega al progetto “Sicily Music Conference” che ha lo scopo di rilanciare il mondo della musica e della cultura, all’incontro del Ferrara seguiranno altri appuntamenti musicali istituzionali nelle location più innovative e prestigiose della città di Palermo.

"La musica è una forma di cognizione emotiva, ha il potere di tirare fuori le emozioni più profonde - dichiara la dirigente scolastica Patrizia Abate - e a causa dell’isolamento da pandemia i nostri ragazzi hanno un bisogno sommerso di esprimere ciò che hanno soffocato per mesi nella solitudine. Da subito l’istituto Ferrara ha creduto nell’iniziativa di 'Sicily Music Conference' e non ha esitato a dare prontamente la propria adesione, nell’assoluta convinzione che la musica sia sempre maestra di vita e possa offrire agli studenti preziose opportunità di socializzazione, perse negli ultimi due anni". L’incontro, promosso da GoMad Concerti e Palermo Suona, in collaborazione con "Rock10elode", sarà moderato da Christian "Picciotto" Paterniti, educatore, rapper e fondatore de "Lo Stato dell’Arte".