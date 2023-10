Agenda Sud, i segretari provinciali di Sgs scuola chiedono un incontro con il ministro Valditara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I segretari provinciali Sgs hanno tutti una sola voce: la slide dell’Agenda Sud è ricca di buone intenzioni ma non troviamo riscontri relativi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Dice Francesco Puliafito, segretario provinciale Ssg Messina: "Il personale insostituibile nella realizzazione dei processi educativi degli studenti. I collaboratori scolastici sono fondamentali nel prendersi degli studenti, gli assistenti tecnici sono un punto di riferimento cruciale per studentesse e studenti nei laboratori, dove si svolge molta dell’attività didattica; gli assistenti amministrativi sono il fulcro delle segreterie, sempre più ridotte all’osso a fronte della crescita delle incombenze burocratiche. Agenda Sud non può trascurare un dato importante che riguarda l’ampliamento del personale".

Aggiunge Francesco Napoli, segretario di Castelvetrano: "In Italia la dispersione scolastica media è del 12,7%, in Sicilia raggiunge il 21,1% contro l’obiettivo europeo del 9% entro il 2030. Al Sud, uno studente e una studentessa stanno in classe 100 ore in meno all’anno e i giovani tra i 15 e 24 anni fermi alla licenza media sono il 20 per cento, 5 punti sopra la media nazionale e 9 rispetto a quella europea. Inoltre, come risulta dall’ultimo rapporto pubblicato da Save The Children la Sicilia è al primo posto per dispersione scolastica a livello nazionale, con una media pari al 21,1% e con punte del 25%".

"La nostra organizzazione sindacale, di fronte a una situazione che presenta gravi criticità, in termini di abbandoni e insuccesso scolastico, disagio giovanile e disuguaglianze, ha chiesto un incontro urgente al ministro dell’Istruzione e Merito Giuseppe Valditara", conclude Giovanni Oliva, segretario provinciale Sgd Scuola Trapani.