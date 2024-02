Il Tar conferma lo sgombero, dopo 40 anni via le giostre dal Giardino Inglese

Via le giostre dal Giardino Inglese. Lo ha deciso il Tar, che ha confermato lo sgombero ordinato dal Comune dopo il parere dell'area Decoro urbano e della sovrintendenza dei Beni culturali e ambientali. I gestori delle giostre, che da oltre 40 anni si trovano all'interno del parco, dovranno lasciare l'area, dichiarata di interesse culturale. La sentenza però non stabilisce una tempistica per lo sgombero e i gestori stanno valutando assieme ai loro legali - gli avvocati Marco Cassata, Lavinia Marchese, Alessandro Palmigiano, Ornella Sarcuto e Gaetano Speranza - le azioni da intraprendere, incluso un eventuale ricorso al Cga.

Per comprendere la vicenda bisogna fare un passo indietro e tornare al 2020. Poco prima della scadenza della concessione, la famiglia Carbocci - che da decenni gestisce le giostre - ha chiesto il rinnovo: il Comune però glielo ha negato. I gestori si sono opposti e hanno presentato un progetto per ottenere l'autorizzazione, al momento all'esame della sovrintendenza. La chiusura delle giostre non è avvenuta subito per via dell'istanza cautelare presentata dagli avvocati della famiglia Carbocci, che aveva bloccato momentaneamente lo "sfratto".

Nel frattempo al Giardino Inglese sono cominciati i lavori di riqualificazione, ancora in corso, coi fondi del Pnrr e i giostrai sono rimasti operativi sul posto, sostenendo che la loro attività non sarebbe stata d'intralcio. Secondo il Tar, però, la presenza delle giostre è incompatibile con i lavori. Da qui la necessità di sgombrare.

"I lavori di riqualificazione del Giardino Inglese e la dichiarazione di interesse culturale da parte della sovrintendenza - spiega Giuliano Forzinetti, assessore comunale alle Attività produttive - hanno imposto iter amministrativi diversi dal passato. Pur volendo tutelare le realtà produttive esistenti, soprattutto quelle storiche, dobbiamo attenerci alle norme, quindi a procedure trasparenti. In tanti anni nessuno si è posto il problema di un'autorizzazione concessa senza bando pubblico. Attualmente c'è in corso un'interlocuzione fra gli uffici del Patrimonio e quelli delle Attività produttive. Credo che quella del bando pubblico sia la strada da seguire".