Lo sgombero alla Kalsa diventa un caso, scontro tra il sindacato Cub e il Comune

Nessuno "sgombero pacifico" alla Kalsa. Il sindacato Cub replica così al comunicato del Comune sul trasferimento delle famiglie che occupavano l'ex convento di via Alloro, avvenuto in data 17 aprile, verso la struttura di accoglienza dell'Opera Pia Ruffini a Boccadifalco. Se nella nota diffusa dall'amministrazione comunale si annuncia che tutte le 26 famiglie che da anni vivono nell'edificio erano state trasferite nella casa di accoglienza affidata a un progetto del centro Padre Nostro, la confederazione unitaria di base fa sapere che alcuni nuclei familiari, che hanno si trovano ancora all'interno dell'edificio ritenuto inagibile. PalermoToday nei giorni scorsi si era occupata della notizia precisando che le persone trasferite nell'edificio dell'Opcer erano una quindicina.

"Nella nota - scrivono - viene addirittura minacciata la necessità di 'replicare questo modello'. Facciamo chiarezza: l’ex convento della Kalsa è ancora abitato da famiglie e singoli che non hanno accettato di lasciare la loro casa per una sistemazione precaria e di allontanarsi dalla rete sociale in cui vivono da circa 10 anni (scuola per i bambini, medici di base, famiglia di origine, relazioni sociali). Gli abitanti dell’ex convento della Kalsa sono determinati a rimanere nelle loro case fino a che non verrà assicurata un’alternativa dignitosa e stabile che risponda definitivamente al diritto all’abitare di tutte e tutti".

A sottoscrivere la nota anche Asia Usb e Asida. Dai sindacati, che da anni seguono le battaglie degli inquilini, aggiungono che "riteniamo necessario rispondere a questa nota grottesca, pregna di falsità e infiorettature che non rappresenta la realtà dei fatti. Prima di tutto dentro l'ex convento non sono attualmente residenti 26 famiglie, ma si tratta di circa la metà (dispiace dover smentire il quadro di sovraffollamento, sfatando l'allarmismo della giunta). A fronte dell’affidamento di tre case popolari a tre famiglie, gli inquilini (tra cui singoli cittadini extracomunitari) hanno mantenuto un clima di collaborazione con la giunta ritenendo che trovare degli alloggi popolari fosse l’unica soluzione accettabile".

"La risposta del Comune - aggiungono - invece negli ultimi giorni è stata la 'proposta' di Boccadifalco, con un metodo nei fatti ricattatorio che ha sfruttato in modo vomitevole le difficoltà e la fragilità degli inquilini. I nuclei familiari che hanno accettato di entrare dentro la comunità gestita dalla sopracitata cooperativa non sono più di due, per un totale di tre persone. C’è anche un altro dato di cui noi teniamo conto e dovrebbero farlo anche i signori della giunta: dalle perizie eseguite nello stabile da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici dello stesso Comune, si evince la non pericolosità della più parte della struttura, la quale potrebbe pertanto essere usata fin quando non vengono assegnate case vere, dignitose e definitive (non il parcheggio precario che dispone la giunta, sui quali tempi nessuna garanzia è data e, visto un primo sgombero attuato per interessi economici e non 'di sicurezza', c'è molto poco da fidarsi per il futuro)".

E ancora: "Chi, dal governo, parla di 'sgombero pacifico' mente sapendo di mentire, perché a oggi, dentro l'ex convento, rimangono presenti degli inquilini che non accettano assolutamente il 'trasferimento'. Insieme alle famiglie abbiamo sin dall'inizio rivendicato il blocco dello sgombero e la necessità di trovare soluzioni reali, ovvero le case per tutte e tutti. Abbiamo inoltre specificato che sarebbe stato opportuno identificare i sopracitati alloggi dentro lo stesso quartiere della Kalsa, così da non smembrare ulteriormente il tessuto sociale che in questi anni gli abitanti hanno autonomamente ordito. Sia chiaro che non arretreremo di un passo da questa rivendicazione. Non solo: nessuno deve tornare indietro dagli impegni già assunti. Tutti rimangano ai loro posti".

Per le famiglie rimaste nell'edificio e i sindacati "questa comunità/dormitorio/centro di accoglienza non è, per le famiglie, un modello ammissibile oggi né replicabile un eventuale domani. Non sono accettabili surrogati di case senza la garanzia di una vita dignitosa per tutte quelle persone alle quali lorsignori delle classi alte vogliono evidentemente far pagare la 'colpa' di essere poveri. Noi, sindacato Cuc, siamo solidali e complici con le famiglie, con i proletari che subiscono la repressione e il ricatto di questa 'società civile'. A questa società, che di civile ha solo il nome, lasciamo chi vi fonda il suo privilegio e la sua quotidiana estorsione legalizzata"