VIDEO | Cruillas, la disperazione di Alfonso e Giusi: "Ci sgomberano con sei figli, siamo rovinati"

La polizia è intervenuta per allontanare la famiglia Maranzano che da tre anni occupa una casa in via Vanvitelli, un'abitazione confiscata alla mafia, poi acquistata da un privato. L'assessore Mantegna: "Abbiamo provato più volte a trovare alternative senza riscontro"