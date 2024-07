Sgomberati gli abusivi dall'ex convento della Kalsa, gli ingressi saranno murati per evitare nuove occupazioni

Davanti all'ingresso di via Alloro ci sono le forze dell'ordine e alcuni degli abusivi che saranno sistemati altrove, dentro invece il personale della Rap, gli assistenti sociali del Comune e gli operai che, una volta liberato l’immobile, mureranno gli ingressi sotto l'occhio della Sovrintendenza per evitare nuove occupazioni. E’ iniziato questa mattina lo sgombero dell’ex convento di Santa Maria della Pietà, nel cuore della Kalsa, dove negli ultimi anni hanno trovato rifugio tante persone senza un tetto sulla testa. Tra le ultime otto che sarebbero state censite recentemente all'interno dei locali che si trovano accanto a Palazzo Abatellis ci sono anche alcuni extracomunitari senza documenti che, a differenza degli altri, dovranno seguire un percorso diverso e saranno accompagnati in strutture o comunità.

Gli agenti di polizia, i carabinieri e militari della guardia di finanza, dopo un primo sopralluogo fatto già ieri, sono tornati per eseguire l'ordinanza di sgombero che, inizialmente, ha fatto registrare qualche momento di tensione. Un giovane infatti si è ferito con un oggetto contundente alle braccia rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118 per medicarlo. Da quel momento in poi le operazioni sono andate avanti senza intoppi. Gli operai della Rap hanno svuotato gli alloggi di fortuna caricando su un camion materassi, reti, mobili e altri effetti personali degli occupanti che adesso dovranno sistemarsi altrove. "A un ragazzo - racconta un'operatrice sociale - è stato dato un bigliettino con tre indirizzi: la casa di Aldo di via Messina Marine, il dormitorio di piazzetta della Pace e la missione di Biagio Conte dove per esempio gli extracomunitari di alcune nazionalità faticano a entrare".

Per Fabrizio Ferrandelli, assessore con delega all’Emergenza abitativa e politiche sociali per la casa, l’intervento di oggi è stato "da manuale": "L'operazione di presa in carico totale è in corso ma sarà chiusa con successo e per questo ritengo sia più corretto parlare di un intervento sociale congiunto che di uno sgombero coatto. Il lavoro svolto nei mesi, in sinergia tra la Prefettura, la questura e i servizi sociali del Comune, ha evitate che qualcuno finisse in mezzo alla strada. Alcuni sono stati collocati nelle liste per l’emergenza casa, ad altri sono state offerte soluzioni temporanee nelle strutture. Ci siamo presi cura anche di un cane trovato nella struttura, che è stato portato nel canile di via Tiro a segno per essere curato e microchippato prima di tornare dal suo padrone. L'obiettivo, ottenuto grazie al dialogo e a un lavoro di sinergia, non era solo quello restituire un bene ma soprattutto garantire i diritti di chi è in difficoltà".

Non è esattamente dello stesso avviso Mariangela Di Gangi, consigliere comunale passato recentemente nel Pd: "A pagare il prezzo più caro sono sempre i deboli che spesso sono migranti, che il sistema tiene fuori o ai quali vengono semplicemente complicate le cose. Il lavoro del Comune sotto il profilo amministrativo è probabilmente ineccepibile, ma si poteva fare di più per assicurarsi realmente che nessuno rimanga in mezzo a una strada. La semplice formulazione di una proposta per andare in dormitorio non è una soluzione ottimale perché andrebbe seguito un percorso più ampio che tenga conto delle loro esigenze, soprattutto quelle dei soggetti maggiormente vulnerabili. Nel tempo le strutture e i servizi per i senza dimora sono sicuramente migliorati ma ancora non sono capaci di rispondere a tutti i tipi di bisogni, che peraltro sono in crescita. Queste persone, alcune delle quali faticano anche ad avere la carta d’identità, vanno accompagnate perché ad ogni passaggio emerge loro condizione di irregolarità che non viene sanata ma anzi rende difficoltoso tutto, in alcuni casi spingendoli anche verso l’illegalità. Bisogna intervenire sulla legislazione nazionale perché in questo limbo tutto complicato per loro".

L'ex convento, negli ultimi anni, era stato occupato in diverse occasioni e più volte si era tentato lo sgombero. Agli occupanti abusivi, seguiti dall’amministrazione comunale, era stata data una soluzione: tre nuclei familiari, inseriti nella graduatoria dell’emergenza abitativa, hanno ricevuto una casa. Una quindicina di persone che non avevano alternative, invece, sono state trasferite a Boccadifalco ma buona parte di loro, nel giro di un anno, aveva lasciato la struttura d’accoglienza per trasferirsi altrove o per tornare nell’edificio di via Alloro i cui ingressi saranno ora murati. I lavori di chiusura degli ingressi, prima quello secondario e poi quello di via Alloro, saranno eseguiti sotto il monitoraggio della Sovrintendenza. L’ex convento è di proprietà del Fec, il Fondo edifici di culto, ma per il momento non sarebbero previsti progetti di ristrutturazione dell’immobile per i quali, secondo i Beni culturali, ci vorrebbero circa 8 milioni di euro.