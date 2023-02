Sgb scuola, assemblea organizzativa regionale: “Si rinnova il direttivo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è tenuta a Pergusa (EN) l’assemblea organizzativa regionale SGB . Nel corso dell’assemblea, presenti Massimo Betti e Vincenzo Capomolla dell’esecutivo nazionale, Aldo Mucci del direttivo nazionale scuola, Filippo Baio - Favara, Pietro Curatolo, e delegati regionali, si sono analizzate le condizioni del territorio della nostra regione dove emergono lacerazioni profonde in un tessuto sociale già più provato rispetto al resto del Paese. Precariato, lavoro nero, appalti, contratti con sempre meno ore, disoccupazione, flagelli di sempre, sono ormai condizione dilagante nella nostra regione e costituiscono il terreno tipico e quotidiano nel quale ci troviamo ad agire. Una situazione sociale ed occupazionale che SGB sta affrontando caso per caso ed azienda per azienda, alla quale è ormai necessario dare sintesi, organizzazione e forza generale. SGB è presente, come Organizzazione sindacale, in tutta la regione,con vertenze che hanno visto i lavoratori scendere più volte in piazza, in particolare nelle province di Caltanissetta, Messina e Trapani, oltre che a Palermo, sede delle istituzioni regionali. Il rinnovo del direttivo regionale scuola, ha visto la riconferma di Giovanni Oliva Trapani, Giusy Vitello, Caltanissetta e con nuovi ingressi, Giusi Mirabelli Palermo, Francesco Napoli Castelvetrano e Salvo Camarda Enna. L’organizzazione regionale del Sindacato Generale di Base, accompagnerà l’avvio di questo progetto organizzativo con delegati e lavoratori, anche con nuove disponibilità ed assunzioni di responsabilità. Un gruppo di dirigenti cresciuto nelle piazze,nelle strade dove hanno sostenuto in prima persona le battaglie per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori e per la riconquista della dignità, conclude con orgoglio Aldo Mucci.