Docenti sfruttati e costretti a lavorare gratis, scatta il sequestro da un milione per 5 indagati

Docenti costretti a lavorare gratis o a restituire lo stipendio all'interno di due istituti paritari, questo sarebbe accaduto a Cefalù e a Termini Imerese, dove ad aprile era scattato l'arresto della presidente di una cooperativa, "La Rocca di Cefalù", Patrizia Ficicchia ed erano finite sotto inchiesta altre quattro persone con le accuse di sfruttamento del lavoro ed estorsione. Adesso i carabinieri della Compagnia di Cefalù, nell'ambito della stessa inchiesta, hanno sequestrato beni per un milione alla coop e ai cinque indagati.

Il sequestro preventivo è stato disposto dal gip di Termini Imerese. Le vittime, insegnanti ma anche personale Ata, come ricostruito dagli inquirenti, avrebbero lavorato in difformità ed in misura sproporzionata rispetto alla contrattazione nazionale, in certi casi addirittura gratuitamente, e sarebbero state costrette a restituire la retribuzione formalmente ottenuta. Il danno provocato da questa presunta operazione ammonterebbe appunto a circa un milione e per questo ora è scattato il sequestro di conti bancari e immobili riconducibili alla cooperativa e ai singoli indagati.

Il tribunale di Termini ha anche nominato un commissario giudiziale per garantire la prosecuzione dell'attività scolastica nell'interesse degli studenti e per ripristinare una situazione di diritto all'interno dei singoli istituti.