Niente ferie e una paga da 2,40 euro l'ora, comunità alloggio commissariata: indagati i titolari

Avrebbe pagato tre dei loro dipendenti, oltretutto non assunti regolarmente, 2,4 euro l'ora per prendersi cura dei loro anziani ospiti con turni estenuanti che avrebbero condizionato di fatto lo stato di abbandono in cui si trovavano gli ospiti della struttura. La guardia di finanza ha notificato ai due gestori di una comunità alloggio (dei quali non sono stati forniti i nomi) una misura interdittiva che impone loro il divieto di esercitare l’attività d’impresa e rivestire uffici direttivi delle persone giuridiche nei confronti.

Le indagini condotte dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria, Gruppo tutela mercato capitali, sono state avviate dopo la denuncia presentata da una donna che aveva affidato l'anziana madre alle cure della comunità. Grazie a intercettazioni video e audio nonché alle ricostruzioni documentali sarebbe emerse le condizioni di gestione della struttura che avrebbe "permesso agli indagati - si legge in una nota - di ottenere indebiti risparmi in termini di versamento di contributi e oneri previdenziali".

Secondo quanto ricostruito dagli specialisti della guardia di finanza, i due gestori avrebbero "approfittato dello stato di bisogno dei tre dipendenti, non regolarmente assunti e risultati privi di qualifiche, a fronte di estenuanti turni giornalieri e senza alcun rispetto della normativa in materia di ferie, permessi e riposi settimanali, erogando agli stessi compensi di gran lunga inferiori a quelli indicati nei contratti collettivi nazionali".

Il Contratto collettivo nazionale del lavoro nel settore socioassistenaziale prevede infatti una paga minima di 8,41 euro, ben lontana dai 2,40 che gli indagati avrebbero corrisposto. "In considerazione degli elementi probatori raccolti durante le indagini - concludono dal Comando provinciale - la società che gestisce la comunità alloggio è stata sottoposta a commissariamento giudiziale dal tribunale di Palermo che ha contestualmente nominato un amministratore con il compito di garantire la prosecuzione delle attività assistenziali".