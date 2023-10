Comunità alloggio per anziani, Cisl e Fnp: "Bene operazione delle fiamme gialle, servono controlli a tappeto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Un plauso va alle fiamme gialle che hanno scoperto non solo tutte le irregolarità legate alla gestione del personale di questa comunità alloggio per anziani ma anche lo stato di totale abbandono in cui si trovavano gli ospiti. Questo ennesimo episodio ci lascia l’amaro in bocca, servono controlli a tappeto nei confronti di queste realtà che dovrebbero essere posti speciali in cui i nostri anziani possano vivere in serenità e con tutte le cure e attenzioni necessarie, e non luoghi di sofferenza”.

Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Armando Zanotti segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani. “Spesso le case di cura in cui gli anziani dovrebbero essere accuditi, in realtà si trasformano in luoghi in cui si offende la loro dignità. Ben vengano queste operazioni, serve una vigilanza su comunità alloggio, case di cure e Rsa, per monitorare quali sono le caratteristiche degli operatori impegnati e le loro condizioni di lavoro, e se vengono rispettate i criteri igienico-sanitari e sociali nel trattamento degli assistiti. E serve anche incrementare le Rsa pubbliche nel nostro territorio dove tanti sono gli anziani che hanno bisogno di questo tipo di assistenza. E’ un fatto di civiltà e di umanità e chi sperpera facendo solo oggetto di business, sulla vita dei nostri cari anziani e sul lavoro degli operatori, è da condannare sotto ogni punto di vista non solo penalmente” concludono La Piana e Zanotti.