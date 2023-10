Emergenza casa, il Sunia chiede incontro al sindaco: "Sfratti in crescita, dati allarmanti"

Il Sunia chiede un incontro urgente al sindaco Lagalla per affrontare il delicato problema degli sfratti. “Le procedure e le esecuzioni di sfratti stanno aumentando in maniera esponenziale a Palermo - dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - come dimostrano anche i dati ministeriali relativi al 2022, appena pubblicati, secondo i quali a Palermo gli sfratti emessi sono stati 1.102, con un aumento del 7,93 per cento, le richieste di esecuzione 2.404, con un aumento del 330,82 per cento, e gli sfratti eseguiti 450, in crescita del 271,90 per cento rispetto al periodo precedente”.

“Facendo seguito a precedenti incontri, anche con rappresentanti del governo della città, e in considerazione dell’emergenza sfratti che si aggrava, riteniamo necessarie - aggiunge Zaher Darwish, che ha inviato una richiesta d’incontro al primo cittadino - misure urgenti per arginare gli effetti catastrofici in città e la predisposizione di progetti per sostenere le famiglie in difficoltà economica per l’aumento eccezionale dei prezzi e indicare possibili soluzioni alternative”.

“Il diritto alla casa - prosegue Darwish - insieme a quello al lavoro, all’istruzione, alla salute, a un ambiente sano e sicuro, al contrasto a povertà e diseguaglianze, è uno dei temi al centro della manifestazione nazionale della Cgil di sabato a Roma, in cui con centinaia di associazioni chiederemo la difesa e l’attuazione della Costituzione e per cui si sono svolte in questi mesi assemblee in tutti i posti di lavoro. Saremo anche noi lì per chiedere di mettere fine all’emergenza casa con politiche abitative moderne. E a Palermo chiediamo una visione complessiva più ampia sulla questione abitativa, legata a tutte le questioni aperte, dalla graduatoria delle case popolari che va aggiornata al censimento degli immobili di edilizia residenziale pubblica”.