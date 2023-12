Il Natale degli sfollati dopo gli incendi di luglio: vivono tra case vacanze, amici e parenti

Le fiamme che avvolgono la palazzina e che divorano perfino una bara durante la veglia funebre. Le immagini degli incendi a Borgo Nuovo nello scorso luglio sono ancora sotto gli occhi di tanti palermitani. Soprattutto delle otto famiglie di via Erice che da quel giorno da incubo hanno dovuto abbandonare il loro tetto e che attualmente vivono tra case vacanza e parenti. Sono soltanto una parte dei 18 nuclei familiari che al momento non hanno avuto la possibilità di rientrare nelle loro abitazioni perché al momento non ci sono le condizioni di sicurezza.

Il sostegno offerto dal Comune

A tal proposito il sindaco Roberto Lagalla, attraverso una determina dello scorso 23 novembre, ha dato mandato all'Area Politiche Socio-Sanitarie di proseguire col sostegno agli sfollati con 47.580 euro prelevati dal fondo di riserva, come autorizzato da una delibera della Giunta. Sono state in totale 25 le famiglie prese in carico dal Comune, secondo quanto fanno sapere dall'assessorato all'Assistenza sociale guidato da Rosi Pennino. Tra queste, sette sono state accolte immediatamente dopo gli incendi e sono rientrate a casa poco dopo perché ne hanno avuto la possibilità.

Gli sfollati di via Erice

Poi ci sono gli otto nuclei familiari di via Erice, di cui due ospiti da parenti per propria scelta e sei sono ancora oggi ospiti in case vacanza del circuito Wonderful Italy. I restanti dieci nuclei sono così suddivisi: quattro sono stati supportati da Agenzia per l'inclusione e hanno una casa in affitto, tre sono in cerca di casa, sempre attraverso il contributo del Comune, e attualmente accolti da amici, due hanno trovato spazio in housing led ovvero soluzioni abitative temporanee e infine un nucleo è ospitato da altri amici nonché proprietario di altri immobili.

Pennino: "Nuove regole per dare maggior aiuto in futuro"

"Siamo intervenuti sin dal primo momento - spiega l'assessore Pennino - e nessuno è stato mai lasciato solo. A tutti è stata offerta una soluzione. E per il futuro - aggiunge - è pronta la bozza del regolamento di assistenza economica che riguarda l'intervento dell’amministrazione nei casi di eventi catastrofici naturali o di crolli che consentirà di aiutare in futuro meglio e di più le famiglie che saranno colpite da questi eventi. Speriamo che non accada mai, ma è giusto farsi trovare pronti".

Quali sono gli immobili sgomberati

Sono 18 attualmente gli immobili sgomberati. Oltre a quello di via Erice un altro di proprietà comunale è in via Grotte Partanna 5. Poi quattro si trovano in via Piero della Francesca; due in viale Regione Siciliana Sud-Est; un altro (di proprietà privata in via Grotte Partanna). I restanti nove immobili non abitabili al momento sono in: via Saffo, via Polifemo, via Castellana, Poggio del Pineto (contrada Bellolampo), stradale Bellolampo, via Spadafora, via Gaetano Falzone, all'Inserra; via Rosario Nicoletti e via Poggio Ridente.

"Il Comune di Palermo, per quanto riguarda gli immobili di proprietà comunale - affermano dall'ufficio comunale Protezione civile ed Edilizia pericolante diretto da Marco Ciralli - ha già dato incarico a professionisti esterni per l’esecuzione delle verifiche tecniche strutturali e per lo stato degli impianti elettrici e idrici, danneggiati dall’evento incendiario. Per gli immobili di proprietà privata, tale verifica è in capo ai rispettivi proprietari". I tempi degli interventi, dunque, variano a seconda dei singoli immobili e, in generale, risultano parecchio incerti e lo stato di emergenza dichiarato per un anno dal presidente della Regione Renato Schifani scade il 25 luglio 2024.