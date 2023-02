Sferracavallo, svolta per la viabilità: ecco la bretella tra via Nicoletti e via del Tritone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Sto seguendo personalmente l’iter procedurale rispetto alla realizzazione della bretella di collegamento di via Nicoletti-via Tritone nel quartiere di Sferracavallo. Una importante opera di sviluppo per Palermo ed essenzialmente per la borgata marinara”. A parlare è il deputato regionale, Edy Tamajo, in merito alla bretella di Sferracavallo.

“La dotazione delle somme dell’opera è stata approvata, attraverso la finanziaria, grazie ad un lavoro di sinergia e di squadra, di tutti i gruppi parlamentari di Sala d’Ercole. Prova evidente e tangibile che il bene comune non ha colori politici. Da tempo, insieme al mio gruppo consiliare di Palermo, seguiamo l’iter procedurale per la stesura della cantierabilità del progetto, ultimo atto per definire l’opera infrastrutturale. Attualmente è in corso di approvazione al Genio Civile, che nei giorni scorsi, ha convocato una conferenza di servizio per definire la procedura. Ringrazio tutte le forze politiche che hanno a cuore insieme a noi, la meravigliosa borgata di Sferracavallo”.