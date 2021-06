Sferracavallo, sì alla bretella tra via Nicoletti e via del Tritone: manca però la copertura finanziaria

Il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti. Un piccolo passo per migliorare la viabilità a Sferracavallo. Piccolo perché l'opera non è ancora finanziata.

"Adesso serve lo sforzo da parte della Giunta e del Consiglio - dicono i consiglieri comunali del M5S Viviana Lo Monaco Concetta Amella Antonino Randazzo - per individuare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera. Un'opera strategica che la borgata marinara di Sferracavallo attende da tanti anni. La realizzazione di questa arteria è necessaria anche al fine di migliorare la viabilità della borgata di Sferracavallo, soprattutto nel weekend, quando il traffico va in tilt e non viene garantita la sicurezza dei cittadini. Paralisi e congestioni stradali che purtroppo recentemente hanno rappresentato anche la miccia da cui sono scaturite aggressioni a commercianti e a residenti di Sferracavallo che chiedono soltanto il rispetto delle regole e del codice della strada.

Il Pd, che ha votato favorevolmente la delibera, parla di "progetto importantissimo per la viabilità, lo sviluppo e la sicurezza di Sferracavallo". Così il capogruppo dem Rosario Arcoleo che, commentando l'approvazione, sollecita l'individuazione delle risorse per finanziare la bretella di collegamento tra la via Tritone e la via Rosario Nicoletti".