Sferracavallo, in via Dammuso si apre una voragine: strada chiusa alle auto

In via Dammuso, a Sferracavallo, si apre una voragine e il Comune chiude la strada al transito delle automobili. La decisione è stata presa perché c'è il rischio di "possibili cedimenti della carreggiata".

Così si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, che vieta il transito in via Dammuso - nel tratto compreso fra tra via dei Pescatori e via Tabò - "fino al completamento dei lavori di ripristino dello sprofondamento della sede stradale e all'eliminazione dello stato di pericolo".

Ad eseguire i lavori dovrà essere l'Amap, mentre l'ufficio del commissario per il dissesto idrogeologico effettuerà il monitoraggio delle opere utili alla riapertura della strada. "La polizia municipale - conclude l'ordinanza - vigilerà sull'osservanza del provvedimento con passaggi saltuari sul sito".