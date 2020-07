Sferracavallo, scommesse fuorilegge in una sala giochi: maxi multa da 100 mila euro

Scommesse fuorilegge in una sala giochi di Sferracavallo. Lo hanno riscontrato i carabinieri della compagnia San Lorenzo e il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito di controlli finalizzati al contrasto dei giochi illegali.

Nel corso degli accertamenti è appurato che in una sala giochi di via Torretta, nella borgata Sferracavallo, erano collegate due postazioni per la raccolta delle scommesse non conformi alla normativa di settore. Per questo motivo sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 100 mila euro e le apparecchiature sono state sequestrate.

In un centro scommesse in via Perpignano, invece, il gestore è stato segnalato alla questura poiché non autorizzato a svolgere l'attività.