Sferracavallo, l'estate è finita ma i divieti di balneazione no: restano i batteri fecali

L'estate è finita, ma le temperature consentono ancora di fare un bagno in città. Non a Sferracavallo, però. Il problema non è il tempo, ma l'inquinamento. Il sindaco Roberto Lagalla ieri ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione dello scorso 15 settembre emessa a causa della presenza oltre i limiti di ostreopsis ovata, ovvero l'alga tossica. Persiste però lo stop ai tuffi per via della presenza di enterococchi intestinali ed Escherichia coli, due diversi tipi di batteri fecali.

L'alga tossica è praticamente scomparsa passando dal valore di 32.240 cellule per litro (il limite per il divieto scatta a 30.000) a 160 per litro, secondo gli ultimi rilievi effettuati dall'Arpa lo scorso 21 settembre. Da qui è arrivato il provvedimento di Lagalla che ha annullato il precedente. Non sembrano essere invece ancora rientrati i parametri che indicano una contaminazione fecale rilevati sia nel tratto conosciuto come gli "scivoli", sia davanti alla Baia del Corallo.