Il porticciolo di Sferracavallo torna a splendere: rimosse tutte le alghe

Ultimate le attività di rimozione della posidonia spiaggiata lungo il porticciolo di Sferracavallo e su diversi punti dello stesso litorale. L’intervento è stato realizzato su indicazione dell’amministrazione comunale con un prelievo dal fondo di riserva ed è stato affiancato da altri interventi per il decoro e la pulizia della borgata marinara.

Per portare a termine questa attività straordinaria sono stati impiegati per turno, sia in antimeridiano sia pomeridiano, tre autisti e un operaio, una pala meccanica e due motrici Rap. Riempiti 36 cassoni scarrabili da 12 tonnellate ciascuno. Tutto il materiale rimosso è stato conferito presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo (Tmb).

"Con questa attività straordinaria Rap - si legge in una nota - ha ripristinato il decoro di uno spazio importante nella borgata marinara". "Abbiamo rimosso una frazione di rifiuti putrescibili e maleodorante - dice il presidente della Rap Giuseppe Norata - restituendo ai cittadini del quartiere la piena fruibilità del porticciolo di Sferracavallo valorizzando nel contempo uno scorcio della borgata marinara".

"Siamo molto soddisfatti degli interventi compiuti da Rap - affermano il vicesindaco Fabio Giambrone e l'assessore Sergio Marino - per il decoro e la pulizia di Sferracavallo, che ha ancora avanti molti mesi di estate e bel tempo che dovranno essere sfruttati al meglio anche dagli operatori commerciali. Adesso attendiamo di avviare con Rap, in collaborazione con la circoscrizione e con gli stessi operatori economici della zona, un'importante attività di miglioramento della raccolta dei rifiuti, soprattutto rivolta a ridurre il conferimento indifferenziato che arreca danno all'ambiente e alla vivibilità di Sferracavallo".