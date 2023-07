Sferracavallo, revocati i divieti di balneazione: "Batteri fecali tornati entro i limiti"

Il mare di Sferracallo non è più inquinato e il sindaco Roberto Lagalla revoca i quattro divieti di balneazione istituiti lo scorso 23 giugno, in diversi tratti, in seguito alle analisi dell'Asp che avevano rilevato valori oltre i limiti di enterococchi intestinali ovvero batteri fecali. Il primo cittadino, con una nuova ordinanza, emessa il 30 giugno ha ripristinato la possibilità di tuffarsi lungo la costa della borgata marinara.

Un provvedimento che arriva dopo che dai nuovi campionamenti effettuati dall'Asp è emerso che i parametri sono rientrati entro la soglia prevista dalla legge. Tornano dunque fruibili gli specchi d'acqua di fronte alla Baia del Corallo; di fronte all'antico Stabilimento Bagni, ovvero davanti a via Torretta; in via Barcarello e di fronte a via del Tritone. Seppur nell'ordinanza del sindaco non viene indicato il valore degli enterococchi intestinali, si presume che siano scesi sotto la soglia dei 200, oltre la quale scatta il divieto di balneazione.