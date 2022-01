Sferracavallo, boom di vaccinazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo della vaccinazione anti Covid nella borgata marinara. Ben 634 inoculazioni somministrate, di cui circa duecento prime dosi ad adulti e bambini dai sei anni in su. Una giornata dedicata alle vaccinazioni, organizzata dal Comitato Cittadino "Io Amo il mio Quartiere" Sferracavallo, con il supporto dell'Asp 6, i medici del 118 e della Parrocchia di Sferracavallo nella persona del parroco Padre Massimo Pernice, che ha messo a disposizione l'impianto polivalente dell'Oratorio SS. Cosma e Damiano. Organizzazione perfetta che ha dato la possibilità a tutti coloro che non possono deambulare per problemi fisici, di potere essere vaccinati anche a domicilio o in drive in. A tutti i bambini accompagnati dai propri genitori, è stato consegnato simpaticamente, da parte del Comitato, un attestato di riconoscimento per il coraggio a vaccinarsi. Si ringraziano di cuore i medici ( in particolare la dottoressa Giulia Citarella che ha coordinato tutte le operazioni organizzative in modo eccellente ), gli infermieri e il personale amministrativo dell'ASP 6, i medici del 118 ( Dottor Carollo, Bonura, Ladicola e Calcaterra) e i medici e gli infermieri dell'Esercito. Si ringraziano anche tutti i volontari dell'oratorio e tutti i componenti del Comitato Cittadino "Io Amo il mio quartiere" Sferracavallo, che senza il loro prezioso aiuto non si sarebbe potuto raggiungere questo importante risultato. Si ringrazia l'on. Edy Tamajo e il consigliere comunale Catia Meli, per essersi adoperati verso l'Asp 6 di Palermo, per l'attuazione di questo importante Hub vaccinale. Ringraziamenti infine a tutta la cittadinanza, per avere collaborato con pazienza e con alto senso civico, allo svolgimento dell'attività vaccinale.