Seus 118, Uil: "Senza nuova governance lavoratori senza stipendio"

Dopo quasi due settimane non è ancora stata individuata una nuova governance per la Seus 118. Una situazione che, per la Uil Fpl Sicilia, desta forte preoccupazione. “Il servizio di emergenza urgenza, visto che siamo ancora in fase di pandemia, non può essere gestito dal collegio sindacale che ha tutt’altre funzioni. Già da tempo lamentavamo che la gestione di questa azienda lasciava molto a desiderare e sino ad oggi non è stato fatto alcun passo in avanti”, dice Enzo Tango, che continua: “Abbiamo appreso, inoltre, che non stati pagati gli stipendi dei circa 3.200 lavoratori e che c’è un ritardo anche nelle procedure. Chiediamo, quindi, un immediato intervento dell’assessore Razza per sbloccare questa situazione e ripristinare una guida autorevole di cui si avverte estremo bisogno”.