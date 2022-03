Settimana mondiale del glaucoma, screening gratuiti all’Uici Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della “Settimana mondiale del glaucoma“, quest’anno dal 7 al 12 marzo, la Iapb Italia onlus (Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) in collaborazione con l’Unione italiana Ciechi e ipovedenti, promuove e organizza attività e iniziative a favore della sensibilizzazione e della prevenzione del glaucoma, seconda causa di cecità nel mondo che interessa 55 milioni di persone.

La sezione territoriale dell’Unione ciechi e ipovedenti di Palermo, dalle 9 alle 13:30 e dalle 14:40 alle 18:30 giovedì 10 marzo, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie anticovid, metterà a disposizione della cittadinanza il proprio ambulatorio in via Manzoni 11, dotato delle più moderne strumentazioni e personale medico qualificato. Il glaucoma è una malattia degenerativa che colpisce solo in Italia oltre un milione di persone. Tuttavia una diagnosi tempestiva consente generalmente di salvare la vista. Spesso basta infatti un check-up oculistico comprensivo di tonometria (misurazione della pressione interna all’occhio) per “risolvere” il problema: il più delle volte viene prescritta una terapia a base di colliri specifici. Per prenotare lo screening gratuito è necessario contattare il numero 091.6162405 o inviare una mail a uicpa@uici.it.