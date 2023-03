Settimana mondiale del glaucoma 2023, visite oculistiche gratuite

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma istituita dall’O.M.S. e proposta dalla IAPB Italia Onlus (che quest’anno verrà celebrata dal 12 al 18 Marzo) la sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti di Palermo, per richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione del Glaucoma, noto come il ladro silenzioso della vista e seconda causa di cecità nel mondo interessando 55 milioni di persone, organizza diverse iniziative Il Glaucoma si può prevenire se diagnosticato in tempo. Questa malattia cronica degenerativa è spesso dovuta all’aumento della pressione interna dell’occhio, che può danneggiare in modo progressivo e irreversibile il nervo ottico, ovvero il nervo responsabile della trasmissione delle informazioni visive al cervello.

Si verifica così una perdita del campo visivo che inizia dalle porzioni più periferiche coinvolgendo progressivamente quelle centrali. Tuttavia una diagnosi tempestiva consente generalmente di salvare la vista, il senso che fornisce più informazioni sul mondo circostante. Spesso basta infatti un check-up oculistico comprensivo di tonometria (misurazione della pressione interna all’occhio) per “risolvere” il problema: il più delle volte viene prescritta una terapia a base di colliri specifici. Il 15 marzo saranno distribuiti opuscoli informativi presso piazza Giulio Cesare (davanti Stazione Centrale) dalle ore 9 alle ore 12. Il 16 Marzo saranno effettuati screening visivi gratuiti alla cittadinanza presso l’ambulatorio sezionale, dotato delle più moderne strumentazioni e di un personale medico esperto e qualificato, in via Manzoni n. 11 – 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 Per maggiori informazioni e/o partecipare allo screening gratuito è necessario prenotare la visita telefonando al numero dedicato 0916162405 oppure scrivendo a uicpa@uici.it.