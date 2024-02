Settimana internazionale dello scautismo, un incontro anche a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell’ambito degli eventi in programma per la Settimana Internazionale dello Scautismo, si è svolto nella sede del Masci Palermo 3°, il primo incontro per la presentazione del progetto "Stati Generali dello Scautismo Palermitano" finalizzato a delineare un percorso triennale interassociativo per capi e ragazzi fino al febbraio 2027 (170° anniversario della nascita di Baden Powell).

L'incontro ha avuto luogo nell'ex scuola elementare Gregorio Ugdulena in via Mura San Vito 10 (dietro piazza Verdi) affidata in concessione comunale al Masci Palermo 3°.

Nell’area metropolitana di Palermo lo Scautismo è nato oltre un secolo fa (1916) ed aggrega complessivamente oltre 3.000 giovani nelle diverse fasce di età (Lupetti/Coccinelle, Esploratori e Guide, Rovers e Scolte) e 250 capi/educatori qualificati a livello internazionale.

Presenti le seguenti associazioni scout giovanili: Agesci, Federazione Scout d’Europa, Scout di San Benedetto, Nuova Asci, Scout di Baden Powell, Corpo nazionale Giovani Esploratori Italiani (aconfessionale). E adulte: Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Fellowship dei Rotariani Scout del Distretto Rotary 2110.