Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, Cefalù aderisce con una serie di iniziative

Momenti di formazione, sostenibilità, micro chip gratuiti per gli animali e tanto altro. Sono alcune delle iniziative messe in campo dall?amministrazione comunale di Cefalù per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in programma dal 19 al 27 novembre. Il Comune di Cefalù partecipa alla quattordicesima edizione di questa importante campagna di comunicazione europea con una serie di iniziative volte alla riduzione e al riciclo dei rifiuti.

Si inizia domenica 20 novembre con la messa a dimora di 100 ulivi da parte del Masci e di Agesci al Castello Bordonaro in memoria di 100 scout per il Centenario dello Scoutismo di Cefalù; lunedì 21 e martedì 22 novembre due giornate formative di sensibilizzazione ambientale presso la scuola elementare di Cefalù (IC Botta e Suore della Croce) con il progetto Eco-scuola di Ecologica Italiana sul corretto smaltimento degli oli vegetali usati, mentre nel pomeriggio si svolgeranno due convegni nella sala consiliare del Municipio organizzati dal Parco delle Madonie assieme a Federparchi.

Sempre martedì 22 il Comune di Cefalù, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell?ASP di Palermo, Dipartimento di prevenzione veterinario di Cefalù, organizza una giornata per l'applicazione gratuita del microchip presso lo stadio Santa Barbara, dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 (per prenotare chiamare il numero 0921924113 tutte le mattine dal lunedì al venerdì). Sul posto si potranno adottare dei gattini abbandonati grazie ai volontari dell'associazione Zampamica.

Giovedì 24 e venerdì 25 novembre l'Angolo del Baratto tessile presso la Corte delle Stelle con le quinte dell'Istituto di Istruzione Superiore Mandralisca di Cefalù. Giovedì 24 novembre le quinte dell'I.I.S.S. Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato e dell?istituto Mandralisca si occuperanno della pulizia straordinaria di un tratto di spiaggia del lungomare di Cefalù. Sabato 26 novembre una mattinata in natura presso il CEA Serra Guarneri di Sant'Ambrogio con un momento di incontro sul tema del riciclo e della raccolta differenziata e domenica 27 novembre giornata ecologica di pulizia straordinaria aperta a tutti per ripulire dai rifiuti abbandonati tratti di spiaggia, strade e contrade del territorio di Cefalù con i volontari del WWF Sicilia Nord Occidentale e della ASD Piranha Sup Surf School, e con i soci della "Libera Associazione Contrade Cefalù Est" (L.A.C.C.E). Nel pomeriggio di domenica 27 novembre sarà possibile adottare dei cuccioli di cani abbandonati grazie ai volontari dell'associazione Code in attesa sul Lungomare di Cefalù a partire dalle 15.

Lunedì 21 novembre, Giornata Mondiale dell'Albero, verrà messo a dimora un albero di agrumi nel giardino del plesso Botta, per sensibilizzare i piu piccoli alla cura del verde e degli alberi in particolare quali patrimonio naturalistico e strumento per intervenire sui cambiamenti climatici, sulla nostra salute e sulla qualità della nostra vita.

Inoltre per tutta la settimana verranno esposte presso il Municipio di Cefalù installazioni artistiche raffiguranti animali e realizzate con bottiglie di plastica riciclate da Antonella Cirrito per sensibilizzare contro l'eccessivo inquinamento da plastica dei nostri mari e dei nostri territori, che rappresenta oggi una delle emergenze ambientali più gravi per il nostro Pianeta e per le specie marine, alcune delle quali in via di estinzione.

"La promozione della sostenibilità ambientale, la cura del territorio e la tutela degli animali - spiega il primo cittadino Daniele Tumminello - sono elementi fondamentali della nostra proposta amministrativa e rappresentano il risultato del quotidiano impegno, finalizzato anche alla promozione di proficue sinergie e collaborazioni con le varie associazioni, esempio di cittadinanza attiva e responsabile".