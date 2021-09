Settimana Europea della Mobilità, si parte domani con il "Giretto d'Italia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con il “Giretto d’Italia”, prende ufficialmente il via domani la Settimana Europea della Mobilità. Il “Giretto” (in programma dalle 7,30 alle 9,30) è stato promosso dal Comune di Palermo in partnership con Legambiente, per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali.

Nel corso di questa iniziativa i dipendenti comunali che effettueranno lo spostamento casa-lavoro in bicicletta o con l'utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica dovranno scattare una foto e trasmetterla entro la giornata di domani alla mail: mobilitaurbana@comune.palermo. it. Per i partecipanti verranno poi estratti a sorte cinque abbonamenti del servizio bike sharing.

Sempre domani (dalle 15,30 alle 18,30), presso l’ex chiesa di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza, 28 , si svolgerà il convegno “È il tempo della bicicletta” con gli interventi di Silvana Chirco, funzionario tecnico del servizio Mobilità Urbana; Mario Scotto, funzionario tecnico del servizio Mobilità Urbana; Chiara Minì, portavoce della Consulta comunale della bicicletta; Andrea D’Amore, vice portavoce della Consulta comunale della bicicletta; Maurizio Gallo, sociologo, responsabile unità operativa educazione e promozione della salute aziendale Asp Palermo; Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente; Aurelio Cibien, presidente dell’Associazione Fiab; Michelangelo Calderone, rup del progetto “percorso ciclabile nella zona Sud”; Fabio Paci, già Rup del progetto “green way”; Rosalia Guzzo, rup del progetto “green way”.

L’ingresso sarà consentito soltanto a chi indossa la mascherina e ai possessori di green pass.